- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 24
- Время на прочтение
- 2 мин
В 2025 году 63% новых инвесторов в ценные бумаги выбрали инвестгруппу ICU Актуально
По данным Расчетного центра, ICU сохраняет лидерство среди профессиональных участников рынка ценных бумаг как по количеству сделок на организованном рынке, так и по привлечению новых инвесторов-физических лиц.
С начала 2025 года ICU выбрали 63% новых инвесторов – это более 8,4 тыс. клиентов из 13,4 тыс.
По состоянию на 1 августа ICU обслуживает более 44 тыс. физических лиц — каждого пятого инвестора организованного рынка.
Общая доля ICU по количеству уникальных счетов инвесторов в Расчетном центре составляет 21%.
Клиенты инвестгруппы совершили более 130 тыс. сделок на сумму 12,4 млрд грн, что составляет 87% от количества сделок с гривневыми ОВГЗ на организованном рынке.
На долю клиентов ICU приходится почти 9,2 млрд грн в государственных облигациях, что соответствует более 9% всего портфеля ОВГЗ физлиц в Украине. Выплаты за ОВГЗ, полученные ими с начала года, составили более 7,6 млрд. грн., 27 млн. долларов и 4 млн. евро.
В ICU подчеркивают, что такие результаты стали возможны благодаря высокой автоматизации процессов вместе с надежной защитой данных и аналитическим сопровождением. Счет можно открыть онлайн, инвестировать от 1000 грн без комиссий, а также получить аналитику и необходимую отчетность в несколько кликов. Более того, ICU готовит к запуску новую торговую систему, которая сделает инвестиции в ценные бумаги проще и доступнее.
Справка.
Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями. География интересов группы – развивающиеся рынки.
На протяжении 15 лет ICU является самым крупным брокером в Украине по торговле государственными облигациями. Группа также является лидером на рынке управления активами и пенсионными сбережениями.