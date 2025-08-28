Реклама

С начала 2025 года ICU выбрали 63% новых инвесторов – это более 8,4 тыс. клиентов из 13,4 тыс.

По состоянию на 1 августа ICU обслуживает более 44 тыс. физических лиц — каждого пятого инвестора организованного рынка.

Общая доля ICU по количеству уникальных счетов инвесторов в Расчетном центре составляет 21%.

Клиенты инвестгруппы совершили более 130 тыс. сделок на сумму 12,4 млрд грн, что составляет 87% от количества сделок с гривневыми ОВГЗ на организованном рынке.

На долю клиентов ICU приходится почти 9,2 млрд грн в государственных облигациях, что соответствует более 9% всего портфеля ОВГЗ физлиц в Украине. Выплаты за ОВГЗ, полученные ими с начала года, составили более 7,6 млрд. грн., 27 млн. долларов и 4 млн. евро.

В ICU подчеркивают, что такие результаты стали возможны благодаря высокой автоматизации процессов вместе с надежной защитой данных и аналитическим сопровождением. Счет можно открыть онлайн, инвестировать от 1000 грн без комиссий, а также получить аналитику и необходимую отчетность в несколько кликов. Более того, ICU готовит к запуску новую торговую систему, которая сделает инвестиции в ценные бумаги проще и доступнее.

Справка.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями. География интересов группы – развивающиеся рынки.

На протяжении 15 лет ICU является самым крупным брокером в Украине по торговле государственными облигациями. Группа также является лидером на рынке управления активами и пенсионными сбережениями.