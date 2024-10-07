В 2025 году за доставку газа украинцам придется заплатить больше

С 1 января 2025 года потребителям в Украине перечислят стоимость доставки газа. В то же время в новых платежках будут учитываться потребление за газовый год с октября 2022-го по конец сентября 2023-го.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

В частности, с 1 мая 2025-го стоимость доставки газа увеличится для тех, кто за прошлый газовый год использовал больше, чем за газовый год 2022–2023. Те, кто сократил потребление, смогут платить за голубое топливо меньше.

Ранее сообщалось, что с 2025 года в Украине тариф на поставку газа будет общим для всех потребителей. Хотя сам тариф на доставку остался неизменным, в расчетах платежей теперь будет учитываться и объем потребления за завершившийся в сентябре 2024 года газовый год.

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