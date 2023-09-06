В Ассоциации городов Украины заявили, что "отопительного сезона может не быть": причины

Ассоциация городов Украины заявила, что в текущем году отопительного сезона может не быть. Там отметили, что предприятия теплокоммунэнерго вынуждены прекратить поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство.

Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации городов.

Там заявили, что предприятия теплокоммунэнерго от 1 сентября из-за действий правительства отключили от режима возложения специальных обязательств (ПСО).

"Местное самоуправление бьет тревогу: горячую воду отключают уже, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет тоже. За месяц до начала отопительного сезона, предприятия ТКЭ всей Украины вынуждены прекращать поставки горячей воды, подготовку к отопительного сезона и инициировать собственное банкротство", — говорится в заявлении.

В АГУ добавили, что постановление Правительства от 22 августа 2023 года №896 не разрешает предприятиям покупать природный газ по режиму ПСО для предоставления населению услуг. Также там заявили, что Кабмин не возместил 36 млрд грн по разнице в тарифах и у предприятий нет средств для расчетов с газоснабжающими компаниями.

"Более того, правительство инициирует изъятие средств у громад, которые обеспечили сдерживание тарифов с 2021 года: заявлено о лишении громад 4% НДФЛ, которые направлялись городами именно на компенсацию разницы по тарифам и отоплению школ, больниц и садов. И это при том, что Ассоциация городов Украины предоставила расчет, что громады профинансировали 62 млрд грн, а получили 18.2 млрд грн", — заявили там.

Также в Ассоциации городов призвали премьер-министра встретиться с председателями громад-членов организации, чтобы наработать совместные решения для предотвращения срыва отопительного сезона.

Напомним, сколько будет стоить электроэнергия осенью.

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