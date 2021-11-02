Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину

Белорусское Минэнерго уверяет, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны.
Сегодня, 2 ноября, Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.
Об этом сообщает белорусское Министерство энергетики.
Поставки начались в 14:00 по Минску (13:00 по Киеву).
"2 ноября с 14:00 в рамках договора о предоставлении аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт", — говорится в сообщении.
Белорусское Минэнерго уверяет, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. О долгосрочных коммерческих контрактах (кроме заключенных ранее) в этом случае речь не идет.
Отмечается, что Беларусь будет поставлять электричество только сегодня до 21:00.
Украинское Министерство энергетики пока не прокомментировало эту информацию. В свою очередь глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус в комментарии PavlovskyNEWS сказал, что поставки из Беларуси — "нормальная практика, ведь Украина признает Беларусь как государство".
"Есть договор про взаимную аварийную помощь. Была ситуация, когда мы предоставляли белорусам такую помощь. Бывают ситуации, когда белорусы предоставляют нам аварийную помощь", — сказал Герус.
Ранее Денис Шмигаль сообщил, отключат ли зимой газ и электроэнергию.
Напомним, что в мае 2021 года НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.
13 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о сертификации оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, предусматривающими введение запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси.