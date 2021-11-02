Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину

Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину

Белорусское Минэнерго уверяет, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны.

Сегодня, 2 ноября, Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Об этом сообщает белорусское Министерство энергетики.

Поставки начались в 14:00 по Минску (13:00 по Киеву).

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"2 ноября с 14:00 в рамках договора о предоставлении аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт", — говорится в сообщении.

Белорусское Минэнерго уверяет, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. О долгосрочных коммерческих контрактах (кроме заключенных ранее) в этом случае речь не идет.

Отмечается, что Беларусь будет поставлять электричество только сегодня до 21:00.

Украинское Министерство энергетики пока не прокомментировало эту информацию. В свою очередь глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус в комментарии PavlovskyNEWS сказал, что поставки из Беларуси — "нормальная практика, ведь Украина признает Беларусь как государство".

"Есть договор про взаимную аварийную помощь. Была ситуация, когда мы предоставляли белорусам такую помощь. Бывают ситуации, когда белорусы предоставляют нам аварийную помощь", — сказал Герус.

Ранее Денис Шмигаль сообщил, отключат ли зимой газ и электроэнергию.

Напомним, что в мае 2021 года НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

13 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о сертификации оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, предусматривающими введение запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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