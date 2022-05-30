В Бельгии украинские беженцы смогут обменять наличную гривну на евро

С 1 июня украинские беженцы в Бельгии смогут обменять наличную гривну на евро.

Так, совершеннолетние граждане со статусом украинского беженца или подавшие документы на его получение могут конвертировать до 10 тысяч гривен наличными, как и в Германии.

Соответствующее соглашение было подписано Национальным банком Украины и Национальным банком Бельгии 30 мая, пишет пресс-служба НБУ.

Предусмотрены два механизма обмена:

Обменять в кассах Национального банка Бельгии (Boulevard de Berlaimont 3, 1000 Brussels). Операции будут проходить в будние дни с 08:45 до 15:30. Внести наличную гривну на предварительно открытый клиентом счет в одном из отделений коммерческих банков Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, CBC и KBC Brussels. Банки будут конвертировать полученную наличную гривну в евро и сразу будут зачислять эквивалентную сумму на этот счет. Таким образом, обмен наличных денег в кассах банков-участников фактически не будет происходить. Также важно, что никакой комиссии или дополнительных платежей во время этих операций банки не будут взиматься.

Узнать обменный курс можно будет на сайтах:

Принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен.

Напомним, НБУ продал рекордный объем валюты с начала войны. Показатель превысил результат середины марта 2020 года, когда во время острой фазы коронавируса НБУ продал на межбанке $1,09 млрд.

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