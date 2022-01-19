В Белом доме рассказали, что считают инструментом давления на Кремль

Сертификация газопровода прекращена.

Остановка российского газопровода "Северный поток-2" — это единственный рычаг влияния на Кремль.

Такое мнение высказала спикер Белого дома Джен Псаки.

Сертификация трубопровода приостановлена.

"Мы продолжаем считать, что остановка трубопровода "Северный поток-2" является действенным инструментом, с помощью которого мы можем давить на Россию сейчас", – сказала она.

Слез заметит, что представитель партии "Зеленых" Омид Нурипур предполагает, что газопровод могут быть остановлены. В частности, такой вариант будут рассматриваться в случае вторжения России в Украину.

Напомним, в декабре 2021 года в Германии отложили еще на полгода сертификацию "Северного потока-2". По словам главы Федерального сетевого агентства Йохена Хоманна, регулятор до сих пор не получил необходимые документы от оператора. Процесс сертификации возобновят, когда требования будут выполнены. Кстати, в России надеялись ввести его в эксплуатацию до конца прошлого года.

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