В администрации Трампа считают, что "обязательные экономические связи с Соединенными Штатами" будут лучшей гарантией безопасности Украины.

Высокопоставленный чиновник Белого дома назвал "недальновидным" решение президента Украины Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельным полезным ископаемым в Украине.

Об этом сообщает в воскресенье, 16 февраля, Associated Press.

Агентство цитирует спикера Совета национальной безопасности Брайана Хьюза, который прямо не подтвердил такое предложение, но отметил, что "президент Зеленский недальновидно отнесся к прекрасной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине".

Хьюз заявил, что соглашение о полезных ископаемых позволит американским налогоплательщикам "вернуть" деньги, отправленные Киеву, и в то же время будет способствовать росту украинской экономики.

Он также добавил, что Белый дом считает, что "обязательные экономические связи с Соединенными Штатами будут лучшей гарантией против предстоящей агрессии и неотъемлемой частью длительного мира".

"США признают это, россияне признают это и украинцы должны признать это", — сказал чиновник Белого дома.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не разрешил украинским министрам подписать соглашение с США по поводу полезных ископаемых, поскольку документ не учитывает интересы Украины.

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