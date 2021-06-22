В ближайшие годы достигнет почти 20 тыс. грн: в Кабмине рассказали, когда и насколько вырастут зарплаты украинцев

Также в Украине ожидают сокращения уровня инфляции.

В Украине средняя заработная плата в 2022 году вырастет до 15 258 гривен, а уровень безработицы наоборот сократится.

Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренном правительством, опубликованном на сайте Минэкономики.

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Так, в правительстве прогнозируют, что в 2023 году средняя зарплата составит 17 159 грн, а 2024 году украинцам уже в среднем будут платить 19 063 грн. Насчет минималки, то в 2022 году она вырастет до 6 550 гривен, в 2023 году — до 7 176 гривен, в 2014 году — до 7 665 гривен.

"Прогноз разработан по базовому сценарию на 2022-2024 годы, в который заложено дальнейшее постепенное ускорение экономического роста, уже ожидается по итогам 2021 года после значительных потерь, которые были в 2020 году в результате пандемии COVID-19 в мире", — говорится в сообщении .

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Также прогноз содержит оценку альтернативного сценария развития для Украины, который сформирован с учетом более пессимистического развития событий с распространением и мутацией вируса.

В то же время, ожидается, что к 2024 году среди украинцев 15-70 лет должен сократиться уровень безработицы с 9,2% до 7,5%. Параллельно с этим, прогнозируют, что на 2% ежегодно будет расти производительность труда.

Уровень инфляции, по прогнозу, будет ежегодно сокращаться на 1% с нынешних 8,8% до 5,2% в 2024 году.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цель правительства — повысить минимальную заработную плату педагогов до средней зарплаты в стране. Поэтому до конца года планируется повышение оплаты педагогов.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что в конце 2021 года средняя зарплата в Украине может составить 14,5 тыс. грн.

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