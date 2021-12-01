В ближайшие недели одноразовые пластиковые пакеты в Украине станут платными: какой может быть их цена

Цель такого решения – предотвратить образование пластиковых отходов.

Уже с 10 декабря вводится в действие закон об ограничении обращения пластиковых пакетов, а именно начинает действовать первый этап ограничений — одноразовые кульки в супермаркетах, куда обычно упаковывают продукты, станут платными и до конца недели правительство должно утвердить цены.

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Об этом в программе "Твой день" в студии телеканала "1+1" заявил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"Ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины – это, прежде всего, о предотвращении образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут брать пакеты только по реальной потребности. А значит, меньше будет продуцироваться мусор, который потом окажется на свалке, попадет в окружающую среду... Для себя я посчитал, что использование эко-сумки это дешевле, чем каждый раз покупать пластиковый пакет. Это экономически выгоднее. Давайте не забывать также о том, что альтернатива такому пластику, это не только эко-сумка, но и биоразлагаемый пакет. Он разлагается от 1 до 4 месяцев и абсолютно не вредит окружающей среде. Это также альтернатива, которая позволит лайтово отказаться от привычки покупать вредные пластиковые пакеты", — подчеркнул он.

В свою очередь глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко сообщил, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов вместе с Министерством экономики разработали и подали на правительство проект постановления на реализацию закона об ограничении обращения пластиковых пакетов.

"Правительство отправило на доработку с небольшим сроком. Надеюсь, что на этой неделе будет уже окончательно принято решение об установлении цен на пакеты, которые будут в обращении", — сказал глава экологического комитета в комментарии "УНИАН".

По его словам, цены на пакеты должно определить правительство. "Думаю, что они будут не чрезмерны — от 2 до 3 гривен за один пакет", — отметил он и добавил, что это первый этап реализации закона об ограничении обращения пластиковых пакетов. Второй этап начинается с марта 2022 года – запрет вообще распространения пакетов до 50 микрометров. И третья стадия – с 1 января 2023 года – запрет использования всех пакетов до 50 микрометров, даже тех, которые сейчас будут использоваться как первичная тара, то есть речь идет о таре для рыбы, мяса, для сыпучих круп, сказал Бондаренко.



В то же время он напомнил, что законом предусмотрены штрафы за бесплатное распространение пластиковых пакетов – от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение – от 3400 до 8500 грн. Эти штрафы будут платить предприниматели, а самый высокий штраф – от 17 тысяч до 34 тысяч – за продажу пакетов. Госпотребслужба будет проверять соблюдение исполнения закона.

Напомним, 1 июня 2021 года Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов на территории Украины. Стоит также отметить, что в настоящее время правительства 33 стран ввели полный запрет, а еще 53 страны – частичный запрет или значительный налог на использование пластиковых пакетов.

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