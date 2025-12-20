Великобритания / © Associated Press

Реклама

Британская власть отказалась от идеи использования замороженных активов России для финансирования потребностей Украины в одностороннем порядке.

Об этом сообщает Financial Times.

«Британские чиновники заявили в пятницу, что Лондон не будет односторонне использовать замороженные российские активы для помощи Киеву, поскольку планировал делать это только совместно с Австралией, Канадой и ЕС», — говорится в заявлении.

Реклама

Такое решение было принято после того, как в пятницу, 19 декабря, аналогичная инициатива не нашла поддержки в Евросоюзе. Лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, который будет привлечен под гарантии общего бюджета блока.

Представитель правительства Великобритании подчеркнул, что страна в дальнейшем будет действовать исключительно в рамках совместных договоренностей с государствами G7 и Евросоюзом.

Глава британского Минфина Рэйчел Риза со своей стороны заверила, что Лондон будет «в срочном порядке» сотрудничать с партнерами, чтобы обеспечить Украину необходимым финансированием.

«Поддержка Украины со стороны Великобритании остается непреклонной», — подчеркнула она.

Реклама

В то же время правительство Великобритании объявило о «перепрофилировании» кредитных гарантий на сумму 2 млрд долларов. Их действие продлили до 2026 года, чтобы покрыть неотложные потребности украинского бюджета.

Ранее сообщалось, что по информации The Times, Лондон готов передать Украине значительную часть хранящихся на территории страны замороженных российских активов. Правительство считает, что российский диктатор Владимир Путин представляет прямую угрозу безопасности и процветанию Великобритании, а потому финансовая помощь Украине стратегически важна.

Мы ранее информировали, что 19 декабря Евросоюз принял масштабное решение и выделил 90 миллиардов евро для поддержки Украины.