В бюджете Германии не хватает более 5 млрд евро на военную помощь Украине – Bild

В Минобороны Германии оценивают запланированные на 2024 год потребности в военной помощи Украине в 5,22 млрд. евро.

В Министерстве обороны Германии считают, что в проекте бюджета на 2024 год не хватает более 5 млрд. евро для помощи Украине.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Издание ссылается на полученные из конфиденциальных источников данные по проекту бюджета, в котором на поддержку ВСУ в 2024 году выделено 4 млрд евро, из которых 3,1 млрд распределено на уже согласованную помощь и еще 770 млн евро зарезервировано для МИД. На остальные военные проекты остается лишь 120 млн евро.

В Минобороны Германии оценивают запланированные на 2024 год потребности в военной помощи Украине в 5,22 млрд евро

880 млн евро на помощь в средствах ПВО;

на помощь в средствах ПВО; 675 млн евро на боевые бронированные машины;

на боевые бронированные машины; 390 млн евро на финансирование передовых разработок;

на финансирование передовых разработок; 935 млн евро на средства защиты;

на средства защиты; 2,34 млрд евро на ремонт, запчасти и логистику.

Кроме того, в бюджете не предусмотрено 525 млн. евро на замену военной техники, которую Бундесвер передал Украине.

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Член бюджетного комитета Бундестага Андреас Шварц считает, что Минфин обязан выделить Украине обещанные миллиарды до окончательного принятия бюджета.

Окончательное утверждение бюджета в Бундестаге ожидается в середине ноября.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении в Бундестаге перед саммитом ЕС, который пройдет 26-27 октября в Брюсселе, пообещал дальнейшие поставки оружия и финансовую поддержку Украине.

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