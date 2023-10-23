В бюджете Германии не хватает более 5 млрд евро на военную помощь Украине – Bild

В Минобороны Германии оценивают запланированные на 2024 год потребности в военной помощи Украине в 5,22 млрд. евро.
В Министерстве обороны Германии считают, что в проекте бюджета на 2024 год не хватает более 5 млрд. евро для помощи Украине.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Издание ссылается на полученные из конфиденциальных источников данные по проекту бюджета, в котором на поддержку ВСУ в 2024 году выделено 4 млрд евро, из которых 3,1 млрд распределено на уже согласованную помощь и еще 770 млн евро зарезервировано для МИД. На остальные военные проекты остается лишь 120 млн евро.
В Минобороны Германии оценивают запланированные на 2024 год потребности в военной помощи Украине в 5,22 млрд евро
- 880 млн евро на помощь в средствах ПВО;
- 675 млн евро на боевые бронированные машины;
- 390 млн евро на финансирование передовых разработок;
- 935 млн евро на средства защиты;
- 2,34 млрд евро на ремонт, запчасти и логистику.
Кроме того, в бюджете не предусмотрено 525 млн. евро на замену военной техники, которую Бундесвер передал Украине.
Член бюджетного комитета Бундестага Андреас Шварц считает, что Минфин обязан выделить Украине обещанные миллиарды до окончательного принятия бюджета.
Окончательное утверждение бюджета в Бундестаге ожидается в середине ноября.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении в Бундестаге перед саммитом ЕС, который пройдет 26-27 октября в Брюсселе, пообещал дальнейшие поставки оружия и финансовую поддержку Украине.
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