В бюджете на 2022 год появится новый спецфонд: на что направят средства

В бюджете на 2022 год появится новый спецфонд: на что направят средства

Также глава ведомства проинформировал об инициативе снижения налога на внутренние авиаперевозки, что должно удешевить билеты.

Проект государственного бюджета Украины на 2022 год будет предусматривать создание специального фонда, который будет финансировать развитие авиационной и железнодорожной инфраструктуры.

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Об этом 25 ноября во время форума "Большая стройка: авиация и туризм" заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы обсуждаем создание отдельного специального фонда для развития авиа- и железнодорожной инфраструктуры. Мы это планируем сделать уже в бюджете на 2022 год. Это отдельный специальный фонд, который будет работать именно для решения этих задач. Второе – это введение в Украине механизма public serviсe obligation для маршрутов, критически важных для определенных слоев населения", – сказал он.

Также он сообщил, что с народными депутатами обсуждается инициатива по снижению ставки налога на добавленную стоимость для внутренних авиаперевозок до 7%.

"Для международных авиаперевозок действует нулевая ставка, для внутренних действует 20-процентная ставка. Мы примерно видим, что это будет ставка на уровне 7%. Я думаю, это будет достаточный стимул для авиаперевозчиков сделать перелеты внутри страны дешевле. Мы чувствуем, что это будет на 10-20% дешевле. А это значит, что мы увеличим объемы, а наши внутренние авиаперевозки станут доступнее для граждан", — отметил глава Мининфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве финансов надеются на положительные переговоры, благодаря которым Украина сможет рассчитывать еще на несколько траншей кредита МВФ до июня 2022 года. Эти средства уже заложены в проект госбюджета.

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