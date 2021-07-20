В Чехии упростили условия трудоустройства для украинцев: сколько граждан уже выехали в страну

В Чехии упростили условия трудоустройства для украинцев: сколько граждан уже выехали в страну

В Чехии большинство украинцев работает.

Украинцев в Чехии сейчас насчитывается как минимум 180 тысяч. Среди украинцев в соседней стране есть те, кто учится, занимается бизнесом, но подавляющее большинство приехали с целью работы.

Об этом рассказал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы".

"Согласно последней переписи населения, к украинцам в Чехии себя отнесли более 53 тысяч граждан. Это те, которые уже являются гражданами Чехии, но относят себя к украинской национальности. Это всего 0,5% населения. Но вместе с тем данные миграционных процессов последних лет свидетельствуют о том, что украинцы в Чешской Республике является едва ли не самой большим национальным меньшинством. По данным чешской статистики, сейчас в Чехии проживают почти 180 тысяч граждан Украины", — сказал Перебийнис.

Посол также выразил мнение, что без украинских трудовых мигрантов, которых ежегодно увеличивается, экономика соседней страны остановилась бы.

"И эта страна имеет один из самых низких уровней безработицы в Европе, менее 3%. Это означает, что во многих отраслях здесь некому работать", — высказался он.

По его словам, высокие темпы экономического роста в Чехии за последние годы и трудовая миграция чешских граждан за границу создали дефицит рабочей силы. Поэтому правительство Чехии внес изменения в законодательство относительно упрощения процедуры оформления разрешения на трудоустройство иностранцев и принял специальные программы по привлечению работников из других стран, и прежде всего с Украиной. Поскольку, как он уточнил, чешские работодатели ценят украинских работников за трудолюбие, отсутствие языкового барьера, самообразование.

"Здесь существует консенсус относительно того, что если уж сюда приезжать какие-то трудовые мигранты, то это должны быть украинцы", — подытожил посол.

Напомним, в Польше насчитывается около 1,5 украинских трудовых мигрантов. Сейчас ведется работа, чтобы заключить новое соглашение между Украиной и Польшей о трудоустройстве и социальное обеспечение украинских мигрантов.

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