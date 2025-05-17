В Черном море открыто новое месторождение газа стоимостью $30 млрд: почему это плохая новость для России

Газопровод. Иллюстративное изображение

Реклама

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии нового месторождения природного газа в Черном море, запасы которого оцениваются в 75 миллиардов кубических метров.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

«Мы обнаружили месторождение газа в объеме 75 миллиардов кубических метров. Этого количества достаточно, чтобы покрыть потребности наших домохозяйств примерно на 3,5 года, а экономическая ценность составляет 30 миллиардов долларов», — заявил турецкий лидер.

Реклама

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что открытие произошло в скважине Гектепе-3 на глубине 3500 метров, являющейся частью месторождения Сакарья в Черном море.

Месторождение расположено примерно в 180 километрах северо-западнее порта Фильос, в провинции Зонгулдак, где проходит газопровод, соединяющий месторождения Черного моря с сушей.

Президент Эрдоган напомнил, что эти месторождения добывают 9,5 миллиона кубических метров газа в день, но власти ожидают, что добыча удвоится в 2025 году и увеличится вчетверо к 2028 году.

Ранее Турция заявила о планах увеличить экспорт газа в Европу до 10 миллиардов кубометров в год. При этом речь идет не о наращивании транзита российского газа, а о поставках топлива из Азербайджана и разработке новых месторождений в Восточном Средиземноморье.

Реклама

После начала войны в Украину поставки российского газа в Европу значительно сократились. Из пяти действовавших до вторжения трубопроводов до 2025 года остался только «Турецкий поток».

Тем временем Еврокомиссия разрабатывает законопроект, предусматривающий полный отказ от закупки российского газа, включая сжиженный природный газ, до 2027 года.

В таких условиях энергетическая роль Турции для стран ЕС значительно усиливается.

Напомним, в 2027 году на румынском шельфе в Черном море должна начаться добыча газа, запасы которой оцениваются в 100 млрд кубометров.

Реклама