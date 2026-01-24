В Давосе мы ищем партнеров для укрепления украинской энергосистемы – гендиректор ДТЭК Тимченко

Реклама

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"В Давосе мы встретились с инвесторами и глобальными энергетическими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве с ДТЭК для создания новой и укрепленной системы на основе децентрализованных энергетических активов", - рассказал он.

В то же время, Тимченко подчеркнул, что одной из важнейших составляющих достижения мира является немедленное прекращение российских обстрелов энергосистемы.

"Наша энергетическая инфраструктура проходит испытание как никогда раньше, но Украина переживет эту зиму", - подчеркнул он.

Ранее Тимченко заявлял, что в условиях беспрецедентных атак сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности.