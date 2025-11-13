В декабре украинцам поступят дополнительные платежки — сколько денег придется потратить

Третья платежка в декабре / © ТСН.ua

Третья платежка за газ в декабре поступит украинцам. На этот раз за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Речь идет о плановых проверках герметичности систем, устранении утечек и ремонте изношенной арматуры в совместных коммуникациях домов.

Об этом сообщили в компании Газораспределительные сети Украины.

Там отметили, что работы выполняются в соответствии с утвержденными графиками во всех регионах.

Что входит в техническое обслуживание

Проверки охватывают газопроводы, расположенные вне квартир — в подъездах, на лестничных клетках или фасадах.

Специалисты компании отмечают, что регулярные обследования помогают вовремя выявить скрытые неисправности, предотвратить аварии, взрывы или отравление угарным газом.

«Это не формальность, а вопрос безопасности», — подчеркивают в «Газсетях».

Сколько это обойдется

По закону «О жилищно-коммунальных услугах», в тариф включают расходы на техосмотр и ремонт общих газовых систем.

В 2025 году средняя стоимость обслуживания составляет более 100 грн. на квартиру, однако в старых домах с разветвленными сетями сумма может превысить 1000 грн.

Периодичность обслуживания зависит от возраста дома:

для объектов старше 25 лет — раз в три года;

для более новых — раз в пять лет.

Первыми дополнительные счета получат жильцы домов, где работы уже проведены осенью.

Как проверить график работ

Обновленные графики технического обслуживания публикуются на региональных сайтах компании.

Жители столицы могут посмотреть их на портале Киевского филиала «Газсети» в разделе «Техническое обслуживание ВБСХ».

