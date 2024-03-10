В DiXi Group объяснили, как запрет на экспорт газа влияет на газодобычу

Регулируя добывающий сектор нужно определиться, что нужно больше: денежные поступления или увеличение собственной газодобычи.

Об этом заявила президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко.

"Любое правительство, регулируя добывающий сектор, должно принять политическое решение, что стране нужнее: больше денег в бюджет в виде налогов или роста объемов добытого газа (тогда средства вместо налогов пойдут на разведку и разработку новых месторождений)", — сказала она, отвечая на вопрос о перспективах частной газодобычи при условии запрета на экспорт газа.

Павленко добавила, что сейчас еще звучат инициативы по повышению ренты на добычу газа и нефти.

Она подчеркивает, что в таком случае в перспективе в Украине вряд ли будет наблюдаться рост объемов добычи газа.

"В то же время правительство очень хочет полностью перейти на потребление собственного газа, что как раз и предполагает как минимум сохранение объемов добычи, как максимум – их дальнейший рост. Пока такая позиция непоследовательна, придется выбирать", — подытожила Павленко.

Ранее Энергетическое сообщество призвало к отмене запрета на экспорт природного газа из Украины.