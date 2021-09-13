В "Дії" будут извещать, если кто-то захочет взять кредит без ведома заемщика — министр Федоров

По словам министра, новая функция будет защищать от мошенников.
В приложении "Дія" скоро появится новая функция: пользователей будут сообщать о том, какой банк и зачем проверяет кредитную историю.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время эфира на одном из телеканалов.
"Если кто-то пытается взять кредит на ваше имя — вам будет поступать сообщения, что банк проверяет вашу кредитную историю", — отметил министр Федоров.
Новая функция заработает через несколько недель и будет доступна всем пользователям приложения.
Напомним, с 23 августа в Украине вступил в силу закон, который приравнивает электронный паспорт (внутренний и заграничный) к бумажному паспорту-книжечке и ID-карте. Е-паспорт в "Дії" доступен только владельцам ID-карт и биометрических загранпаспортов. Владельцам обычных бумажных паспортов — внутренних и зарубежных — такие документы не доступны. Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, сколько параллельно будут жить три формы паспортов — бумажные, ID-карты и цифровые.