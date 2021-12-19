В "Дії" официально запустили проект "єПоддержка": на что можно потратить тысячу за вакцинацию

В "Дії" официально запустили проект "єПоддержка": на что можно потратить тысячу за вакцинацию

Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно.

Начиная с 19 декабря официально запущен проект "еподдержка" в приложении "Дії".

Об этом сообщил в Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Таким образом, подобное новшество, по словам Федорова, впервые реализуется в мире.

"Неделю назад мы запустили пилот, на который зарегистрировались более 4,5 млн украинцев. В банках открыли уже 4,1 млн специальных карт. А 2,7 млн украинцев подали свои заявки в рассрочку", — написал министр.

Он напомнил, что деньги можно потратить на книги, спортзалы, билеты в кино, театры, музеи, концерты или поездки внутри Украины.

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"Вы получаете деньги на четыре месяца. Если за это время вы их не потратите, счет закроют. Расплачиваться можно будет онлайн и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать ее при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. В случае оплаты картой "поддержка" он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении", — уточнил Федоров.

Федоров подчеркнул, что программа реализуется только в приложении "Дія". "Не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", – добавил он.

Напомним, 13 декабря в пилотном режиме стартовал проект "єПоддержка" в "Дії". Деньги за полную вакцинацию от коронавируса пока получат только те, кто предварительно записался на тестирование бетаверсии. Потратить тысячу гривен можно будет в театрах, кинотеатрах, музеях, книжных магазинах, на билеты "Укрзализныци" и внутренние авиарейсы. Также можно купить билеты на концерты. Снять деньги наличными или перевести на другую карту – не получится.

К слову, в рамках программы "поддержка" граждане в возрасте от 60 лет смогут с января потратить средства на покупку лекарств.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.