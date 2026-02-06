В "Дії" стартовал прием заявок на 20 тысяч гривен: кто из украинцев получит доплату

Деньги / © Фото из открытых источников

С пятницы, 6 февраля, в Украине официально открыта возможность подачи заявок на получение денежной помощи для работников аварийно-восстановительных бригад. Речь идет о специалистах, ежедневно рискующих жизнью, ликвидируя последствия российских террористических ударов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Государство предусмотрело выплату в размере 20 тысяч гривен за каждый месяц работы в опасных условиях. Эта инициатива включает широкий спектр специалистов критической инфраструктуры.

«Сейчас в этих работах по всей стране задействовано более 40 тысяч специалистов — энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальные службы, железнодорожники. Именно эти бригады выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают критические системы после атак», — подчеркнула Свириденко.

В Министерстве энергетики уточнили, что помощь могут получить сотрудники:

топливно-энергетического комплекса;

жилищно-коммунального хозяйства;

«Укрзализныци».

Важным условием является непосредственное вовлечение в аварийно-восстановительные работы, независимо от формы собственности предприятия. Программа рассчитана на период январь-март 2026 года. Первые выплаты должны поступить на счета работников уже к концу февраля.

Как оформить выплату

Подача заявки на получение средств осуществляется централизованно через работодателя на портале «Дія». Процедура выглядит следующим образом:

Формирование списков. Министерство развития общин и территорий вместе с Минэнерго передают в Минцифры перечни компаний, имеющих право на помощь. Подача заявки. Руководитель предприятия, находящегося в перечне, заходит на портал «Дія». Сроки. Представить списки работников за предыдущий месяц можно с 6 по 15 число текущего месяца (например, с 6 по 15 февраля представляются списки за январь). Заполнение данных. В заявлении необходимо указать ФИО работника, его должность, налоговый номер (РНОКПП), номер банковского счета и контактный телефон. Заявление подписывается электронной подписью руководителя.

После обработки заявки работник получит уведомление о начислении средств в приложении «Дія» или через SMS. Деньги будут перечислены непосредственно на указанный текущий счет.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о повышении минимальных пенсионных выплат и адресной государственной помощи для членов семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время защиты Украины.

Согласно постановлению правительства, с 1 марта 2026 года возрастут выплаты для нетрудоспособных родителей, супругов и детей погибших защитников, которым вместо пенсии назначена социальная помощь. Минимальный размер такой выплаты увеличится с 7800 до 12810 гривен на одного человека.

Также изменения будут касаться семей, в которых помощь начисляется на двух и более членов семьи (кроме родителей и супругов): для них минимальная сумма на каждого получателя вырастет с 6100 до 10020 гривен. Кроме того, с 1 марта 2027 г. эти выплаты будут подлежать ежегодной индексации.