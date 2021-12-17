В Днепре запустили движение по Южному обходу, созданному "с нуля" в рамках "Большой стройки"

В Днепре запустили движение по Южному обходу, созданному "с нуля" в рамках "Большой стройки"

В Днепре ввели в эксплуатацию первую объездную дорогу города – 7-километровый Южный обход. Трасса 1-й категории с двумя полосами движения в каждую сторону соединяет магистраль Н-08 с Южным мостом.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Масштабный проект реализовывали в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Южный обход будет иметь пропускную способность до 20 тыс. машин в сутки.

"Сегодня знаковое для региона событие. Открываем объездную, которая разгрузит областной центр от транзита", – рассказал заместитель главы Днепропетровской ОГА Максим Беспальчук.

На дороге устроили семь слоев "дорожной одежды". Между ними на отдельных участках проложили геомембрану, которая будет защищать автодорогу от попадания грунтовых вод и будет способствовать водоотводу во время осадков. А сверху устроили специальную "пластиковую" разметку, светящуюся ночью.

"Основное полотно магистрали усилили специальной георешеткой. Такая полипропиленовая сетка защищает покрытие от воздействия грузовиков с большим весом. Делает его более устойчивым и предупреждает трещины. Дорога рассчитана на любые легковые и грузовые авто", – подчеркнул руководитель областной Службы автомобильных дорог Александр Коломийцев.

Кроме этого, проект строительства предусматривал возведение двухуровневой транспортной развязки, разделяющей два потока транспорта: транзита и местных автомобилей. Возле улицы Мильмана вдоль новой магистрали обустроили тротуары для пешеходов. Были сделаны также удобные подъезды к местным гаражам.

Покрытие Южного обхода протестировали с помощью строительной техники 1930-70-х годов и современных фур общим весом более 500 тонн.

"В целом в этом году в Украине восстановили более 5 тыс. км дорог. В следующем планируем увеличивать амбициозные планы. Благодаря программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" двигаемся быстро и качественно", – отметил заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Напомним, в этом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также стартовало создание Северного обхода города Днепр. Он соединит "Дорогу Единства" Н-30 с Кайдакским мостом.