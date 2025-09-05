Реклама

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора компании Александра Карабанова в эфире телемарафона.

По его словам, с первых дней вторжения компания обеспечила бесперебойную логистику, несмотря на закрытые границы, проверки, требования к регистрации лекарства и общие трудности военного времени.

"Мы знали, что задержки могут стоить кому-то жизни. Команда оперативно проработала новые логистические пути и задержек в поставках не было", - отметил Карабанов.

Компания, по словам руководителя, передала медикаменты, обезболивающие препараты, реабилитационное оборудование, а также сотни тысяч единиц вспомогательных средств – в частности, инвалидные коляски, ортопедические подушки и противопролежневые матрасы. Часть поставок организовывали на прифронтовые территории, вовлекая в логистику собственных работников.

"Дойч-фарм" является активным участником государственных закупок, и благодаря конкурентным ценам, по словам Карабанова, компания уже сэкономила для государства более 200 млн гривен. В частности, на одном из препаратов экономия достигла почти 300 млн. грн. "Мы работаем напрямую с иностранными производителями - это позволяет не только снизить цену, но и гарантировать качество продукции", - подчеркнул он.

В первые месяцы войны компания работала в формате скорой помощи - реагировала на срочные запросы госпиталей и военных подразделений. Сейчас, по словам гендиректора, работа стала более системной – происходит плановая поставка согласно заявкам от военных госпиталей.

Александр Карабанов также сообщил о создании благотворительного фонда для онкобольных со стартовым капиталом в 5 млн. грн. Фонд будет оказывать помощь пациентам в виде медикаментов, медицинского оборудования, а также психологической помощи. Компания планирует привлечь к инициативе государственные структуры, волонтерские организации и другие благотворительные фонды.

Отдельное внимание руководитель компании обратил на случаи распространения недостоверной информации о доступности лекарства. "К примеру, медиа писали, что в больницах нет Оксалиплатина, хотя мы его уже поставили. Мы продолжаем работать и расширяем объемы", – заявил Карабанов.

Он подчеркнул, что компания и дальше будет выполнять свою миссию - обеспечивать украинцев качественными препаратами, поддерживать медицинскую систему и оказывать гуманитарную помощь.