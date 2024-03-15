В ДТЭК рассказали, как синхронизация украинской энергосистемы с ENTSO-E позволяет проходить отопительные сезоны

Присоединение украинской энергосистемы к европейской позволило избавиться от зависимости от российской сети и дало большое количество преимуществ, особенно в условиях войны.

Об этом в эфире Общественного рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев в канун второй годовщины синхронизации энергосистемы с ENTSO-E, состоявшейся 16 марта 2022 года.

«Если говорить глобально, то украинская энергосистема – это часть европейской энергосистемы. Так что со стороны энергетиков мы уже в Европе», — отметил он.

Среди преимуществ он отметил укрепление энергетической безопасности – отсутствие зависимости от российской и белорусской сетей, с которыми украинская энергосистема исторически была связана еще с советских времен.

Также он выделил возможности для трансграничных перетоков, необходимых при дефиците мощностей в энергосистеме. В условиях войны, отметил он, такая ситуация возникала неоднократно, особенно при обстрелах, разрушениях и оккупации врагом объектов энергоинфраструктуры. Это, по его словам, позволило энергосистеме иметь возможность подстраховываться.

Третьим преимуществом синхронизации с ENTSO-E он назвал возможность импортировать или брать аварийную помощь из соседних стран ЕС, когда есть в этом необходимость.

«Когда же наоборот достаточно генерации и есть избыток производства электроэнергии, мы можем ее экспортировать, привлекать валютную выручку и дополнительные средства в страну. Это также позволяет украинским энергетическим компаниям вкладывать эти средства в ремонты, восстановление, подготовку к следующей зиме», – отметил Салеев.

Он также напомнил, что синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E предшествовали годы подготовки энергетиков.

Напомним, что Украина синхронизировалась с ENTSO-E 16 марта 2022 г., после трехнедельного изолированного режима работы, начавшегося 24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину.