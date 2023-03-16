В "Энергоатоме" рассказали, планируются ли отключение света в ближайшее время

В компании заявили, что тяжелая ситуация с обеспечением электроэнергией бела зимой.

В Украине не планируется отключение электроэнергии в ближайшее время, если не будет новых обстрелов со стороны российских агрессоров и повреждений энергообъектов.

Об этом в интервью BBC заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Если не будет обстрелов и повреждений инфраструктуры — никаких отключений больше не будет", — рассказал он.

Котин отметил, что наиболее сложно было пройти зимний период, но это удалось сделать. Более того, он заявил, что для полного обеспечения даже не нужна работа такого количества энергоблоков, которое было нужно зимой.

"И потому сейчас профицит электроэнергии в энергосистеме. Фактически атомные энергоблоки оставались в работе на максимальном уровне все это время", – добавил он.

Глава "Энергоатома" заявил, что зимой в основном от обстрелов страдали линии и подстанции, соединяющие атомные станции с энергосистемой.

"Если этих повреждений не будет, то весь объем, который нужен, можно будет забирать. В то же время, мы проводим ремонты на атомных станциях так, как это нужно делать. Потому что это очень сложные технологические объекты. Ремонт запланирован летом", — добавил Котин. .

Напомним, ранее сообщалось, что Украинская атомная энергетика работает на максимальную мощность в 7200 МВт электроэнергии.

Кроме того, мы ранее информировали, что четверг, 16 марта, в Киевской области применили стабилизационные отключения света. Жители нескольких районов частично будут без электричества.

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