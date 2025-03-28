В этом году ДТЭК инвестировал 720 млн грн в ремонты ТЭС после вражеских атак

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Об этом говорится в сообщении компании.

Это составляет четверть общего объема инвестиций в восстановление ТЭС за весь 2024 год.

В ДТЭК сообщили, что компания продолжает ремонтные работы в непрерывном режиме, ведь масштабы разрушений, вызванные массированными атаками врага, остаются беспрецедентными. По состоянию на лето прошлого года повреждено или разрушено 90% тепловой генерации компании.

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Украинские энергетики завершают уже третий военный отопительный сезон. Благодаря тщательной подготовке и объединенным усилиям на энергетическом фронте мы смогли пройти эту зиму. Но работы по восстановлению мощностей длятся в режиме нон-стоп. И будут продолжаться в течение всего года, и потом, потому что работы еще немало. Делаем все возможное, чтобы готовиться к летним пиков и следующей зиме», — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

В компании напомнили, что в 2024 году ДТЭК инвестировал 3,6 млрд грн в восстановление ТЭС и еще 7,5 млрд грн в украинскую угледобычу.

Ранее сообщалось, в прошлом году россия совершила 13 массированных атак на украинскую энергетику, нанеся серьезный удар и по ТЭС ДТЭК Ринату Ахметову. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании были атакованы врагом 205 раз.