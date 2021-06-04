В этом году украинцы могут остаться без мелитопольских черешен: какая причина

Ранний урожай черешен потерян, средний под вопросом.

Ранняя мелитопольская черешня в 2021 году вряд ли будет также под вопросом средний урожай. Дело в том, что из-за поздних заморозков в апреле и проливных дождей в мае-июне в Мелитополе производители ягод потеряли значительную часть ранних сортов урожая.

Об этом рассказала заместитель директора Мелитопольского опытной станции садоводства им. М. Ф. Сидоренко ДС НААН Украины Татьяна Малюк в комментарии "Укринформу".

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Она пояснила, что весной действительно все сады цвели, но в конце апреля температура опустилась до 3-4 градусов мороза и урожай сбросил завязь.

"Урожай ранних сортов потеряно значительно — это факт, если хорошая погода установится, то средний урожай под вопросом. Об поздние сорта пока говорить преждевременно", — сказала Малюк.

Сейчас же ливни приводят к тому, что черешни гниют и растрескиваются. Кроме того, из-за дождей не могут собрать и сорт "Рубиновая черешня", который является первым и его можно было снимать еще несколько дней назад. А вот сорт "Валерий Чкалов" еще не достиг, но из-за лишней влаги уже все треснул.

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Напомним, в Украине начался сезон черешни. Первые ягоды уже появились на рынках и в супермаркетах. Сейчас ягоду преимущественно везут из Турции и Узбекистана.

В то же время в Украине цены на клубнику продолжают интенсивно снижаться — ее стоимость уже опустились ниже прошлогоднего уровня.

Как сообщалось, с прошлого года в Украине овощи — подешевели, а фрукты наоборот — подорожали. В Министерстве агрополитики это объясняют погодными условиями и отсутствием раннего урожая.

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