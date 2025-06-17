В этом году Запорожсталь инвестирует более миллиарда гривен в капитальные ремонты

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Согласно ежегодной программе капитальных инвестиций, Запорожсталь компании Метинвест начала ремонты ключевых агрегатов теплоэлектроцентрали. На эти цели комбинат направит около 75 млн. грн. инвестиций. В целом бюджет предприятия на капитальные инвестиции в 2025 году запланирован на уровне 1,1 млрд гривен.

«Теплоэлектроцентраль отвечает за производство трех ключевых видов энергоресурсов – пара, дутья, электроэнергии и питает ими подразделения предприятия, обеспечивая непрерывность производственных процессов. Капитальные ремонты позволят повысить надежность и безотказность как отдельных узлов агрегатов, так и всего энергокомплекса Запорожстали», – говорит и.о. генерального директора Запорожстали Тараса Шевченко.

Завод будет поочередно выводить в ремонт энергетическое оборудование, поскольку комплекс работ будет выполняться в условиях действующего производства с сохранением плановых производственных объемов.

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Ранее Запорожсталь приступила к масштабному капитальному ремонту котлоагрегата № 5, который планово выполняется раз в несколько лет и продлится около 100 суток. Следующий на очереди – турбокомпрессорный агрегат №7, здесь все запланированные работы выполнят в течение 80 суток. А осенью стартует капитальный ремонт на турбогенераторе № 1, который продлится 45 суток: сейчас идет подготовительный этап.

Капитальные ремонты выполнят силами собственной инжиниринговой службы с привлечением подрядных организаций «Инвентум Украина» и «Интел Энерго».

Таким образом, несмотря на сложную экономическую ситуацию, Запорожсталь постепенно увеличивает объемы капитальных инвестиций в производство во время войны: в 2022 году инвестиции составляли 500 млн гривен, в 2023-м - 750 млн гривен, в 2024-м - 938 млн гривен. Бюджет капитальных инвестиций в 2025 году запланирован на уровне 1,1 млрд. гривен.

Как известно, группа Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 г. она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

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