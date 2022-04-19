В Еврокомиссии сообщили о работе над санкциями по российской нефти

В Еврокомиссии сообщили о работе над санкциями по российской нефти

Евросоюз не исключает, что может ввести дополнительные санкции против России, в частности, по импорту нефти из России.

Однако пока там не вдаются в подробности, пока идет проработка этих санкционных мер.

Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе 19 апреля, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы действительно работаем над потенциальными санкциями в нефтяном секторе", – сказал Мамер.

Он напомнил, что, объявляя несколько недель назад пятый пакет санкций в Страсбурге, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уже тогда сообщила, что планируются новые ограничения по российской нефти.

Напомним, 19 апреля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что остановить российскую агрессию может дополнительное оружие для Украины, которое руководство государства просит у международных партнеров, а также эмбарго на российскую нефть.

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