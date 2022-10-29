В Европе действует более 30 тысяч компаний, приносящих доходы россиянам

Европейская комиссия опубликовала отчет о рисках отмывания российских денег и финансировании терроризма в ЕС.

В Европе продолжает деятельность почти 31 тысяча компаний, бенефициарные владельцы которых имеют происхождение из России.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на опубликованный отчет Еврокомиссии.

Владельцы 1400 перечисленных компаний недавно попали в санкции. В отчете фигурирует 33 таких человека. Преимущественно они работают в сфере недвижимости, строительства, гостиничном бизнесе, а также в финансовом и энергетическом секторах.

Как отмечают в отчете, некоторые российские собственники могут скрывать, что владеют или имеют контроль над этими компаниями, действуя через посредников, зарегистрированных в третьих странах. Также такие скрытые компании могут иметь номинальных акционеров.

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Посредством подставных компаний злоумышленники могут скрывать не только происхождение и назначение средств, но и замаскировать фактического получателя средств.

Препятствий для создания фиктивных компаний нет, поэтому они легко используются для перемещения сотен миллионов евро. Эти средства могут использоваться как для личного обогащения, так и для дестабилизации в других странах.

Еврокомиссия отмечает необходимость улучшения обмена информацией и "должного" раскрытия и мониторинга активов в государствах-членах ЕС.

"Раскрытие черных денежных потоков не только помогает защитить демократию и безопасность граждан ЕС, но и способствует борьбе с влиянием автократий", — говорится в отчете.

Напомним, международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак и экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности, посол Майкл Макфол, подготовила очередной документ – Дорожную карту индивидуальных санкций: рекомендации по санкциям против Российской Федерации.

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