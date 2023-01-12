В Европе открыли месторождение редких металлов, которое поможет избежать зависимости от Китая

На севере Швеции обнаружили месторождение сырья, которое является ключевым для производства аккумуляторов для электромобилей и ветровых турбин.

В четверг, 12 января, шведская горнодобывающая группа LKAB объявила об обнаружении в регионе города Кируна на крайнем севере Швеции крупнейшего месторождения редкоземельных металлов в Европе. По предварительной оценке в залежах содержится более миллиона тонн сырья, которое теперь полностью поступает из Китая.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление компании.

"Это крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в нашей части мира, и оно может стать значительным основанием для производства критически важного сырья", — цитирует издание президента и генерального директора компании LKAB Яна Мострёма.

В настоящее время в Европе не добывают это сырье, а Китай обеспечивает почти 98 процентов поставок в ЕС. Есть риски, что Китай по экономическим или политическим соображениям может отказаться поставлять сырье, предлагая только готовые продукты. Редкоземельные металлы являются необходимым сырьем, в частности, в производстве аккумуляторов для электромобилей и ветровых турбин.

По данным Европейской комиссии, ожидается, что к 2030 году спрос на эти элементы вырастет более чем в пять раз.

Учитывая текущие процедуры получения разрешений, может потребоваться от 10 до 15 лет, чтобы начать работу на шахте Кируна, где были найдены залежи. Ян Мострем призвал Брюссель ускорить и оптимизировать эти процессы в рамках Закона о важном сырье, который планируется объявить 14 марта.

"Политика должна дать промышленности условия для перехода на экологическое производство без использования ископаемых топлив", — прокомментировал новость министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш.

Напомним, С 2023 года Турция начнет добычу своего газа с месторождения, найденного в Черном море, которое является крупнейшим в истории страны и позволит заменить поставляемое из-за рубежа топливо.

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