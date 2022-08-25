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В Европе резко подскочила цена на газ впервые с начала марта

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В Европе резко подскочила цена на газ впервые с начала марта

Фото: Associated Press

Впервые с 7 марта цены на газ в Европе превысили 3300 долларов за тысячу кубометров.

При этом с начала дня, 25 августа, общий рост стоимости газа составил более 10%.

Об этом сообщает лондонская биржа ICE.

По ее данным, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3 313 долларов за тысячу кубометров, или 321 евро за мегаватт/час.

Стоит отметить, что столь резкий скачок цены газа происходит на фоне планов "Газпрома" временно сократить экспорт в Европу по трубопроводу "Северный поток".

Напомним, после того, как Москва сократила поставки энергоносителей в ЕС, Норвегия взяла на себя лидерство по поставкам природного газа в Европу.

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