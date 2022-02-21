В Европейской бизнес-ассоциации призвали не давить на бизнес для доверия инвесторов

В Европейской бизнес-ассоциации призвали не давить на бизнес для доверия инвесторов

Украинские власти должны прекратить "странную тенденцию" давления на бизнес, если хотят сохранить доверие и обеспечить рост украинской экономике.

В то же время все спорные вопросы должны решаться законно и по четким предсказуемым правилам, единым для всех участников рынка.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА).

"Добывающая отрасль имеет колоссальное значение для экономического развития. Только в 2020 году вклад добывающих предприятий в ВВП Украины составил 190,34 млрд грн, или 4,54% от общего объема ВВП, а доля в стоимости общего экспорта всех товаров и услуг – 4,94 %", — подчеркнули в Ассоциации.

Там напомнили, что почти год назад была принята Национальная экономическая стратегия, где государство вместе с бизнесом определило векторы развития Украины до 2030-го и обещало справедливое налогообложение, верховенство права и экономическую свободу.

"Еще не прошло и два месяца 2022 года, как бизнес наблюдает значительное давление со стороны контрольных органов – уже ко второй компании от контролирующих органов есть претензии по задолженности по уплате рентных платежей", — подчеркнули в ЭВА.

В Ассоциации отметили, что к началу 2022 г. отечественное регуляторное поле позволяло множественность трактовок базы налогообложения. Но Конституцией установлено, что законы не оказывают обратного действия, поэтому обвинять компании в противоправных действиях, которые на момент их совершения таковыми не были, по сути, незаконно.

"Бизнес хочет работать по четким и предсказуемым правилам, иметь прозрачные и равные условия для всех участников отрасли. А фискальное давление на прозрачный бизнес путем проведения проверок или любым другим способом, очевидно, наносит потери не только конкретному бизнесу, но и стране в целом". Ведь за подобными ситуациями наблюдают и иностранные инвесторы и партнеры. Поэтому захотят ли они после этого инвестировать в развитие украинской добывающей промышленности — вопрос риторический", — резюмировали в ЕВА и призвали власти не оказывать давление на бизнес, и не убивать доверие между участниками рынка и властными органами.

Напомним, в январе налоговая служба насчитала компании "АрселорМитал Кривой Рог" якобы налоговый долг в размере 2,2 млрд грн, а прокуратура заморозила счета предприятия – несмотря на то, что компания отрицала долг в суде и выиграла процесс.

Позже, с теми же обвинениями, налоговики в сопровождении СБУ и БЭБ устроили силовые обыски на ГОКе компании "Метинвест": была изъята техника и документация, из-за чего деятельность предприятий была приостановлена.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк заявил, что любые проверки в период карантина запрещены, а значит, власть действует незаконно, посылая на бизнес налоговиков и силовиков.