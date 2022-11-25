В Favbet Tech рассказали, как в составе IT-армии помогают ВСУ бороться с оккупантами

Специалисты Favbet Tech и других IT-компаний в составе созданной Министерством цифровой трансформации киберармии помогают Вооруженным силам Украины бороться с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Минцифры заложило начало IT-армии, которая атакует вражескую инфраструктуру, а также с первых месяцев войны и до сегодняшнего дня занимается отслеживанием перемещений вражеских сил. Много усилий сосредоточено на кибербезопасности, а также на разработке решений в отрасли больших данных, что важно для разведки", - говорится в сообщении Favbet Tech.

CEO Favbet Tech Артем Скрипник также рассказал, как украинские айтишники находят себя в военных технологиях и о перспективах национального military-tech.

"Потенциал развития отрасли - огромный. Сейчас мы наблюдаем зарождение рынка. IT-решения имеют критическое значение на поле боя - и мы все были свидетелями того, насколько сильно наши военные зависят от технологий для успешного выполнения боевых задач", - рассказал он.

По его мнению, Украина - глубоко цифровизованное государство, поэтому надежная защита IT-инфраструктуры, энергосистем и баз данных является не менее затребованной, чем средства ПВО.

"Растет количество проектов в сфере искусственного интеллекта, робототехники, разработки дронов. Последних можно считать локомотивом отрасли – именно разработка и производство беспилотников разных модификаций сейчас наиболее "на слуху", - отметил он.