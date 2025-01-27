В феврале для части украинцев будет действовать новый тариф на свет: сколько придется платить

С 1 февраля в Украине вводятся новые условия использования электроэнергии на отопление. Теперь действие льготного тарифа будет четко ограничено определенным объемом потребления.

Об этом говорится в материале "НП".

Отмечается, что для этой категории цена будет снижена на три месяца – до 30 апреля 2025 года. За 1 кВт электроэнергии нужно будет платить 2,64 грн – это если объем потребления в месяц не превышает 2000 кВт. Тариф за киловатт выше этой нормы составит 4,32 грн/кВт-час.

Такой тариф был и раньше. Впрочем, существовали другие условия. Так, если потребитель использовал 2300 кВт, то автоматически приходилось платить по 4,32 за все 2300 кВт. Сейчас за 2000 кВт заплатите 2,64 грн, а за 300 – по 4,32 грн.

Смена тарифов обычно принимается в мае, а повышение происходит в июне или июле. Впрочем, по словам главы Минэнерго Германа Галущенко, сейчас в министерстве не рассматривается вопрос повышения тарифов. Он заявил, что текущий тариф позволяет сбалансировать финансовый рынок без накопления долгов.

Кроме того, правительственные источники также объясняют, что повышение тарифов в ближайшей перспективе маловероятно. В частности, это связано с социально-экономическими условиями. Что касается перспектив после войны, эксперты отмечают необходимость постепенной отмены субсидий для всех потребителей. В частности, из-за принятия новых правил по PSO, которая сейчас обязывает поставщиков продавать электроэнергию по фиксированным тарифам.

В случае отмены этого постановления цены будут формироваться по механизму, схожему с тарифами на воду: расчет всех составляющих тарифа будет согласовываться с НКРЭК. В то же время, чиновники отмечают, что такие изменения произойдут только после завершения войны.

Напомним, до какого числа украинцам нужно потратить "тысячу Зеленского". Отметим, что к концу февраля действует программа "Зимняя е Поддержка", в рамках которой находящийся в стране украинец может получить тысячу гривен.

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