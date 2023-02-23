В Филипп Моррис рассказали о сложностях выхода с российского рынка

Группа PMI вела переговоры по крайней мере с тремя "серьезными" потенциальными покупателями, но "переговоры зашли в тупик".

Один из крупнейших мировых табачных гигантов Philip Morris International (PMI) объяснил, почему на данный момент переговоры о выходе с российского рынка не завершились и почему компания не будет действовать по правилам Кремля.

Об этом исполнительный директор компании Яцек Ольчак заявил в интервью The Financial Times.

По его словам, группа PMI вела переговоры по крайней мере с тремя "серьезными" потенциальными покупателями, но "переговоры зашли в тупик".

Он также указал на положение о продаже российских активов иностранными компаниями, которые позволяют Кремлю диктовать оценку и условия сделок. По словам топменеджера, он обязан перед акционерами сохранить стоимость бизнеса.

"Я знаю, что некоторые... думают, что мы решили не уходить, но мы до сих пор не приняли никаких решений, потому что... мы не можем их выполнить", – сказал Ольчак.

"Когда я говорю, что я иду или не иду, это совершенно не имеет значения, потому что мы пытались в прошлом году, но все застряло", – добавил топ-менеджер.

Ольчак добавил, что "очень вероятно" потребует учета положения об обратном выкупе активов, если их все же удастся продать.

Цена российского бизнеса Philip Morris не раскрывается, но в отчете компании говорилось, что компания в России имела активы на $2,5 млрд. Кроме Marlboro, компания продает в России сигареты таких брендов, как L&M и Chesterfield, бездымный продукт IQOS.

По данным FT, среди табачных компаний российский бизнес продала только Imperial Brands, выпускающий сигареты Davidoff, зафиксировав убытки на $475 млн.

В British American Tobacco заявили, что процесс выхода из России может затянуться до 2024 года. В свою очередь Japan Tobacco уходить из России не планирует.

Как сообщалось, впервые о планах выхода с российского рынка компания Philip Morris заявила в марте 2022 года. С тех пор компания сняла с продажи ряд своих сигаретных брендов, которые были представлены на рынке; приостановила маркетинговую деятельность в России; отменила запуски всех продуктов в России, запланированных на 2022 год, в частности запуск своего флагмана – системы нагревания табака IQOS ILUMA. Кроме того, были отменены планы по производству более 20 млрд стиков TEREA (для IQOS ILUMA) в России и связанные с этим текущие инвестиции на 150 млн долларов США.