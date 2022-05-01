В Финляндии готовятся к возможному отключению газа из РФ уже в мае

В Финляндии готовятся к возможному отключению газа из РФ уже в мае

Финское правительство и компании в стране готовятся к прекращению поставок газа из России в мае 2022 года.

Российская компания "Газпром" объявила, что оплата за рубли является условием для продолжения поставок газа.

Об этом пишет издание Helsingin Sanomat, сообщает ЕН.

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"Газпром" попросил финскую государственную газовую компанию Gasum ответить на требования до 20 мая.

По данным источников издания в ЕС, этот термин является таким же для многих других стран Евросоюза.

Не исключено, что 21 мая поставки российского газа в Финляндию и большую часть Европы будут прекращены. По официальным оценкам, существующей газовой инфраструктуры Финляндии будет недостаточно для замены российского газа.

Газ играет гораздо меньшую роль в энергетическом балансе Финляндии. В прошлом году на газ приходилось всего около 5% от потребления энергии.

В основном, ожидаются проблемы для промышленности, где газ используется не как источник энергии, а как сырье для технологических процессов. Две трети газа в Финляндии использует промышленность, в том числе больше всего — химическая и лесная.

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Напомним, сразу после оглашения Путиным войны Украине Финляндия подписала петицию за вступление в НАТО. Хотя еще в январе Хельсинки заявляли, что не планируют вступать в НАТО. Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в НАТО спровоцирует Россию принять ответные меры.

После этого на территории России по направлению к границе с Финляндией заметили передвижение тяжелого вооружения. Скорее всего, это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенная для уничтожения надводных кораблей.

Кроме того, после этого заместитель председателя Совета безопасности России и близкий соратник президента России Владимир Путин Дмитрий Медведев заявил, что Москва разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, российском анклаве в центре Европы, если Финляндия присоединится к НАТО.

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