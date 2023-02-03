В Финляндии выясняют, как "кошельки Путина" получили гражданство

Иммиграционная служба скандинавской страны не подтверждает, что российские олигархи получили финские паспорта после предусмотренной законом проверки в спецслужбах.

Тесно связанные с президентом РФ Владимиром Путиным российские олигархи Борис Ротенберг и Геннадий Тимченко, вероятно, получили гражданство Финляндии без предусмотренной законом проверки в спецслужбах.

Об этом сообщает финское издание Demokraatti со ссылкой на ответ на запрос Иммиграционной службы.

В издании напомнили, что Ротенберг и Тимченко подали документы на получение гражданства Финляндии в 1998 году.

В то самое время статус их друга Владимира Путина в России значительно повысился. В 1998 году Путин вошел в администрацию президента Бориса Ельцина как замглавы администрации, а летом стал руководителем ФСБ. В августе 1999 года Путин уже был премьер-министром России, а новое тысячелетие он начал как исполняющий обязанности президента России.

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Тимченко получил гражданство страны в октябре 1999 года, Ротенберг – в мае 2002 года, после того как официально отказался от российского паспорта (однако впоследствии он возобновил гражданство РФ).

Иммиграционная служба Финляндии не смогла выявить подтверждение того, что национальная полиция безопасности SUPO провела в то время процедуру проверки заявления Ротенберга. Рассмотрение заявления Тимченко проходило в особом турбо-режиме.

В 1998 году Тимченко и Ротенберг еще не были олигархами, их состояние резко возросло после того, как их друг Путин стал президентом России.

В настоящее время они находятся под блокирующими санкциями США и Евросоюза.

Напомним, по состоянию на октябрь 2022 года состояние богатейших российских бизнесменов, находящихся под санкциями США и ЕС, сократилось на $94,64 млрд. Наибольшие финансовые потери понесли за основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.

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