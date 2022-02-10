В Фонде гарантирования вкладов рассказали, сколько украинцы держат денег на депозитах

В Фонде гарантирования вкладов рассказали, сколько украинцы держат денег на депозитах

Вклады в национальной валюте составляют 422,8 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2022 года общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составила 675,6 млрд грн.

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Как сообщили на сайте ФГВФЛ, это на 11,2%, или 68,0 млрд грн, больше, чем на 1 января 2021 года (607,6 млрд грн).

"Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, поэтому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 262,6 млрд грн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вклады в национальной валюте составляют 422,8 млрд грн, а в иностранной – 252,8 млрд грн (9 миллиардов долларов). Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 января 2022 года составила 72,3 млрд грн (10,7% от общей суммы вкладов), что на 18,6 млрд грн больше, чем на начало прошлого года.

Как сообщалось, в Украине средняя зарплата штатных работников за предыдущий год выросла на 20,9% и составила 14 014 гривен. По данным статистического ведомства, самые высокие зарплаты получают работники авиационного транспорта. Их заработная плата за год выросла на 31,5% и составляет 28 506 гривен.

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