В Германии объяснили, почему приостановили сертификацию газопровода "Северный поток-2"

Бербок подчеркнула: запуск трубопровода носит геополитический характер.

Германия решила приостановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", потому что он не отвечает требованиям Евросоюза.

Об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По ее словам, немецкое правительство прописало в соглашении о коалиции то, что все энергетические проекты в стране должны отвечать европейским требованиям. В часности, и российский "Северный поток-2". "В настоящее время это не так, поэтому процесс сертификации прекращен", — пояснила Бербок.

Кроме того, политика подчеркнула, что запуск трубопровода носит геополитический характер. "Важно укрепить европейскую энергетическую независимость. Чтобы каждый житель Европы, независимо от уровня доходов, мог позволить себе электричество и отопление", – пояснила министерша иностранных дел.

Напомним, Германии отложили еще на полгода сертификацию "Северного потока-2". По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, регулятор до сих пор не получил необходимые документы от оператора. Процесс сертификации возобновят, когда требования будут выполнены.

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