В Германии считают, что Россия запустит "Северный поток-2" не раньше, чем через полгода

В Германии считают, что Россия запустит "Северный поток-2" не раньше, чем через полгода

Сначала следует сделать анбандлинг.

Российский газопровод "Северный поток-2" запустят не раньше, чем через полгода.



Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила посол Германии Анка Фельдхузен.

"Северный поток-2" еще полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше снабжать его, если они имеют коммерческий интерес и они это физически могут сделать – это хорошее предложение. Я могу представить себе, что она будет реализована", сказала Фельдхузен.

По ее словам, немецкий регулятор отложил сертификацию газопровода, поскольку считает, что сначала нужно сделать анбандлинг.

Дипломатка отметила, что не считает это ответным шагом на шантаж России. "Нет, совсем нет. Мы все думаем, что у России есть интерес получить сертификацию быстрее, а не позже. Однако сейчас это точно не будет быстрее. Если они не сделают анбандлинга, то и сертификации не будет. В Bundesnetzagentur работают бюрократы, и если нет условий для сертификации, так ее не будет. Россия знает об этом", — подчеркнула она.

Как сообщалось, 22 ноября США одобрили санкции против двух судов и связанных с РФ компаний, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Российская Федерация считает новые санкции США против газопровода "Северный поток-2" незаконными и неправильными.

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