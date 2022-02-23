В Германии сделали громкое заявление: страна может обойтись без газа из России

В Германии сделали громкое заявление: страна может обойтись без газа из России

Власти не исключили повышения цен на энергетическом рынке Германии.

Германия может удовлетворить свои энергетические потребности без российского газа.

Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Габек после решения федерального правительства приостановить сертификацию "Северного потока-2" на фоне военной агрессии России против Украины.

На вопрос общественного радио, сможет ли крупнейшая европейская экономика обойтись без поставок природного газа из России, который сейчас ее крупнейший поставщик, Роберт Габек ответил: "Да, может".

В то же время, он не исключил повышения цен на энергетическом рынке Германии, но потребности страны могут быть "компенсированы" другими источниками энергии и поставщиками, включая ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии.

Накануне федеральный канцлер Олаф Шольц заявил о приостановке сертификации "Северного потока-2". В случае его одобрения Россия увеличила бы свою долю до 70%. Проект последовательно поддерживали предыдущий канцлер Ангела Меркель.

Украина готова к альтернативным поставкам энергоносителей газа и топлива

Напомним, цена на рынке топлива вырастет, но страна готова привлечь новых поставщиков и расширить применение альтернативной энергетики.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что Германия решила приостановить сертификацию газопровода, поскольку она не отвечает требованиям Евросоюза.

Читайте также: