В Германии заявили, что полностью готовы отказаться от российского газа

В Германии заявили, что полностью готовы отказаться от российского газа

Министерство экономики страны разработало план.

Германия готова отказаться от покупки газа у страны-оккупанта России и знает, как действовать в этом случае.

Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Deutschlandfunk.

По его словам, после отказа от газа из России возможны поставки топлива в страну из США.

"Мы к этому готовы. Могу дать полный план на текущую зиму и лето. Мы приняли меры по борьбе с разорением хранилищ. Мы будем в порядке. На следующую зиму примем дополнительные меры", — сказал он.

Хабек говорит, что такая же ситуация планируется и с запасами угля.

"Создаем резерв, резервный запас, который позволяет нам пережить зиму, даже если цепочка поставок сломается", — рассказал министр и добавил, что у Германии также есть и запасы нефти.