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В Германии заявили, что полностью готовы отказаться от российского газа

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В Германии заявили, что полностью готовы отказаться от российского газа

УНИАН

Министерство экономики страны разработало план.

Германия готова отказаться от покупки газа у страны-оккупанта России и знает, как действовать в этом случае.

Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Deutschlandfunk.

По его словам, после отказа от газа из России возможны поставки топлива в страну из США.

"Мы к этому готовы. Могу дать полный план на текущую зиму и лето. Мы приняли меры по борьбе с разорением хранилищ. Мы будем в порядке. На следующую зиму примем дополнительные меры", — сказал он.

Хабек говорит, что такая же ситуация планируется и с запасами угля.

"Создаем резерв, резервный запас, который позволяет нам пережить зиму, даже если цепочка поставок сломается", — рассказал министр и добавил, что у Германии также есть и запасы нефти.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

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