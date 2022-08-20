В Гибралтаре впервые выставят на продажу арестованную суперяхту олигарха из России

Суперяхту "Аксиому" за 65 млн. фунтов продаст правительство Гибралтара 23 августа на аукционе.

Ее продадут в пользу американского инвестбанка JP Morgan, поскольку ее владелец Дмитрий Пумпянский должен более 20 млн долларов банку.

Об этом сообщает The Guardian.

Axioma – это суперяхта российского олигарха, пострадавшая от санкций. Она будет первым судном, которое будет продано с молотка.

В этом корабле есть шесть роскошных гостевых кают, бассейн, 3D-кинозал, тренажерный зал, джакузи и спа-салон.

Яхту арестовали в марте в Гибралтаре после иска банка. JP Morgan не комментирует, будут ли они передавать часть средств в помощь Украине, как это предлагали делать в Британии с арестованным имуществом.

Дмитрий Пумпянский – владелец и глава компании "ТМК"6, которая специализируется на производстве стальных труб. На него наложили санкции в ЕС, Великобритании и США после вторжения РФ в Украину.

Его капитал оценивали в 1,84 млрд фунтов и приписывали ближайшим олигархам Путина.

Ранее стало известно, что у пристани для яхт в графстве Девон на юго-западе Англии разразилась и загорелась суперяхта стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов. Из-за большого количества горючего на борту судно горело как факел.

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