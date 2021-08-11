В госбюджете не хватает денег на субсидии: средства есть до ноября

В госбюджете не хватает денег на субсидии: средства есть до ноября

В этом году на помощь заложили более 35 млрд грн.

В государственном бюджете заканчиваются деньги на выплаты субсидий украинском.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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В этом году на помощь заложили более 35 млрд грн. Из них по состоянию на начало августа фактически направлено 31,4 млрд грн - это 88,5% от годового плана.

В Министерстве финансов успокаивают, что выход из ситуации найдут. "Как только парламент заработает, будет соответствующее решение. Но до ноября действующих назначений достаточно", — рассказал глава ведомства Сергей Марченко.

Он заверил, что цифру для выплат в госбюджет увеличат: "Сейчас этих средств достаточно для завершения неотопительного периода текущего года". Кроме того, получать субсидию теперь будут только те, кто реально не сможет самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

Как сообщалось, субсидия уже переназначена для 2 млн человек, из них 1,7 млн граждан не подавали заявлений и получили автоматическое переназначение. Министерство социальной политики уже направило в регионы 1,1 млрд грн для выплат субсидий.

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