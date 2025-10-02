В госбюджете недостаточно денег для зарплат военным с 1 ноября: заявление депутата

Украинские военные / © Associated Press

Украина должна убедить международных партнеров выделить деньги на зарплаты военным, иначе средств на денежное обеспечение армии не будет хватать уже в ноябре-декабре этого года.

Об этом народный депутат Украины, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа рассказала в интервью «РБК-Украина».

Политик акцентировала, что большая способная украинская армия является одной из гарантий безопасности, которую президент Владимир Зеленский обсуждает с международными партнерами. По словам Пидласой, соответственно, вооружение и финансирование этой армии также могут обеспечиваться деньгами международных партнеров, правда — уже после войны.

«Но опять же, речь идет о том, что это будет после войны. А нам пока надо решить вопрос, что у нас будет в ноябре-декабре этого года. Если вы даже срежете социальные расходы на 300 млрд, хотя там нет столько, чтобы резать, то это все равно нельзя передать на нужды обороны, потому что социалка финансируется из денег международных партнеров. Наш дедлайн продиктован необходимостью выплат военным с 1 ноября», — пояснила депутат.

Она уточнила, что достаточное количество денег на зарплаты военным у Украины есть до 1 ноября.

«После 1 ноября — тоже есть, но недостаточно», — добавила Пидласа.

Журналист поинтересовался, возможны ли альтернативные варианты финансирования армии. В качестве примера привел гранты от Великобритании, которые идут на закупку вооружения. Депутат ответила, есть ли смысл сейчас с отдельными странами вести переговоры относительно подобного формата финансирования украинского войска.

«Такие переговоры ведутся, но здесь нужно говорить очень прямо со странами-партнерами, что нам нужны деньги не только на вооружение. Потому что по моим ощущениям, с закупкой оружия проблем меньше. Кроме того, покупать оружие и боеприпасы можно не через бюджет — партнеры могут заказывать его у своих производителей и передавать Украине, или создавать совместные производства. Уже есть разные механизмы. Больше всего проблем возникает со средствами партнеров на денежное обеспечение в оборонном секторе», — рассказала Пидласа.

Напомним, это уже не впервые возникает сложная ситуация с зарплатами для военных. Так, в мае нардеп Ярослав Железняк заявлял, что Украине не хватает 400 млрд грн на оборонные расходы, что могло представлять угрозу для зарплат защитникам. Однако ситуацию с зарплатами спасло то, что в конце июля Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в госбюджет 2025 года, которые предусматривали увеличение расходов на сектор обороны.