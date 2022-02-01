В Госпродслужбе рассказали, сколько денег вернули украинцам за некачественные товары и услуги

Поступило почти 25 тысяч обращений.
Потребителям вернули почти 11,5 млн. гривен за некачественные товары.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
В Государственной службе по вопросам безопасности питания и защиты потребителей уверяют, что люди стали чаще жаловаться на нарушение своих прав.
Всего в прошлом году в Госпотребслужбу поступило почти 25 тысяч обращений, жалоб, заявлений и предложений от потребителей. В ведомстве отметили, что по обращениям потребителей провели проверки. Все нарушители получили штрафы.
Как сообщалось, три тонны опасных продуктов изъяли в украинских школах за прошедшие полгода. Занималась проверками Госпродслужба, ее специалисты провели почти полторы тысячи проверок.