В Госпродслужбе рассказали, сколько денег вернули украинцам за некачественные товары и услуги

В Госпродслужбе рассказали, сколько денег вернули украинцам за некачественные товары и услуги

Поступило почти 25 тысяч обращений.

Потребителям вернули почти 11,5 млн. гривен за некачественные товары.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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В Государственной службе по вопросам безопасности питания и защиты потребителей уверяют, что люди стали чаще жаловаться на нарушение своих прав.

Всего в прошлом году в Госпотребслужбу поступило почти 25 тысяч обращений, жалоб, заявлений и предложений от потребителей. В ведомстве отметили, что по обращениям потребителей провели проверки. Все нарушители получили штрафы.

Как сообщалось, три тонны опасных продуктов изъяли в украинских школах за прошедшие полгода. Занималась проверками Госпродслужба, ее специалисты провели почти полторы тысячи проверок.