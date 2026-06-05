В Госстате назвали средний доход украинцев: кто зарабатывает больше всего

Женщинам платят меньше, чем мужчинам на 27%

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В первом квартале 2026 года средняя заработная плата в Украине зафиксировалась на уровне 28 885 гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным ведомства, среднемесячный доход украинских мужчин в начале года составил 33 798 гривен, в то время как женщины получали в среднем 24 791 гривну. В настоящее время общее соотношение зарплат составляет 73%, то есть заработок женщин составляет чуть менее трех четвертей от заработка мужчин.

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Госстат назвал несколько отраслей, где разрыв в номинальных доходах оказался наиболее критичным. Самая ощутимая разница в пользу мужчин наблюдается в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха — здесь она достигает 47,1%.

Значительное неравенство в выплатах зафиксировано также в финансовой и страховой деятельности, где мужчины зарабатывают на 38,7% больше. Сфера информации и телекоммуникаций демонстрирует разрыв в 37,8%, а сектор оптовой и розничной торговли вместе с ремонтом автотранспорта — 30,6%.

Зарплаты в Украине — последние новости

Украинцам могут существенно повысить социальные стандарты: прожиточный минимум предлагают увеличить более чем в три раза. Инициатива предусматривает также рост пенсий и минимальную зарплату.

НБУ прогнозирует, что зарплаты в Украине продолжат расти, а уровень безработицы будет постепенно снижаться на фоне структурных изменений на рынке труда и дефицита квалифицированных работников.

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«В условиях возобновления экономической активности рынок труда потребует значительного количества работников. Высокий спрос на рабочую силу будет способствовать сокращению безработицы и будет поддерживать увеличение зарплат», — говорится в сообщении ведомства.

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