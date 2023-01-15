В Госстате обнародовали цены на аренду квартир в Украине: в лидерах два региона

Со времени полномасштабного вторжения РФ в западных областях Украины за аренду жилья приходится платить гораздо больше.

В 2022 году почти во всех областях Украины выросла стоимость аренды жилья. Только в четырех регионах, в частности, в столице арендовать квартиру стало дешевле.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Государственной службы статистики.

Самая дорогая аренда жилья оказалась во Львовской и Закарпатской областях, где за однокомнатную квартиру приходится платить вдвое больше. На Львовщине подорожание составляет 111,5% — от 5191 до 10977 грн, на Закарпатье — 97,9% (от 4399 до 8706 грн).

Ощутимый рост стоимости аренды жилья произошел также в Ивано-Франковской (83,1%), Черновицкой (79,3%), Хмельницкой (70,5%) областях. В Тернопольской, Ровенской и Волынской области плата за аренду выросла не так ощутимо.

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А в Киеве аренда жилья подешевела на 10% — от 8 513 до 7637 грн. Теперь столица находится лишь на третьем месте по стоимости аренды.

Больше всего цены упали в прифронтовой Харьковской области — на 30,9% (от 4 966 до 3 430 грн).

На 9,5% подешевела аренда в Одесской области (от 5081 до 4600 грн), на 2,2% – в Запорожской (от 2998 до 2931 грн).

Напомним, часть украинцев, желающих приобрести собственное жилье, переориентировалась на недвижимость на территории западных областей Украины, вдали от линии боевых действий. ТСН.ua узнал, сколько стоят самые бюджетные квартиры в небольших городах Львовской области,

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