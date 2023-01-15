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В Госстате обнародовали цены на аренду квартир в Украине: в лидерах два региона

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В Госстате обнародовали цены на аренду квартир в Украине: в лидерах два региона

можно ли покупать недвижимость во время войны

Со времени полномасштабного вторжения РФ в западных областях Украины за аренду жилья приходится платить гораздо больше.

В 2022 году почти во всех областях Украины выросла стоимость аренды жилья. Только в четырех регионах, в частности, в столице арендовать квартиру стало дешевле.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Государственной службы статистики.

Самая дорогая аренда жилья оказалась во Львовской и Закарпатской областях, где за однокомнатную квартиру приходится платить вдвое больше. На Львовщине подорожание составляет 111,5% — от 5191 до 10977 грн, на Закарпатье — 97,9% (от 4399 до 8706 грн).

Ощутимый рост стоимости аренды жилья произошел также в Ивано-Франковской (83,1%), Черновицкой (79,3%), Хмельницкой (70,5%) областях. В Тернопольской, Ровенской и Волынской области плата за аренду выросла не так ощутимо.

А в Киеве аренда жилья подешевела на 10% — от 8 513 до 7637 грн. Теперь столица находится лишь на третьем месте по стоимости аренды.

Больше всего цены упали в прифронтовой Харьковской области — на 30,9% (от 4 966 до 3 430 грн).

На 9,5% подешевела аренда в Одесской области (от 5081 до 4600 грн), на 2,2% – в Запорожской (от 2998 до 2931 грн).

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Напомним, часть украинцев, желающих приобрести собственное жилье, переориентировалась на недвижимость на территории западных областей Украины, вдали от линии боевых действий. ТСН.ua узнал, сколько стоят самые бюджетные квартиры в небольших городах Львовской области,

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Дата публикации
Просмотры
3677
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