В Государственной налоговой службе провели обыски: какая причина

ГНС подозревают в "покрывании" мошенников и помощи фиктивным предприятиям.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе, где сегодня проводили обыски.

Об этом сообщает СБУ.

Предварительно отмечают, что схема заключалась в «покрываемых» мошенниках, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям.

Для получения улик СБУ совместно с НАБУ провели ряд обысков по всей Украине. Сегодня проверка проходила в Государственной налоговой службе. Кроме того, проверяли ее региональные подразделения и места жительства фигурантов финансовых афер.

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СБУ сообщает, что во время обысков обнаружены и изъяты документы, подтверждающие противоправное действие ГНС. В частности, найдены факты, что фигуранты криминальных механизмов "скручивали" налоговые платежи, а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

Ранее прессслужба ГНС сообщила об обысках и подчеркнула, что проверки продолжались из-за "уголовного дела в отношении нарушений требований налогового законодательства несколькими предприятиями Полтавской области".

В Налоговой отметили, что материалы по этому делу, "вероятно содержавшему признаки уголовных правонарушений" обнаружила и передала в правоохранительные органы сама ГНС еще в 2020 году.

В настоящее время устанавливаются все лица, которые могут быть причастны к преступной схеме. Им будет угрожать уголовная ответственность по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним:

Налоговая будет контролировать доходы украинцев: будут проверять, не поступает ли зарплата в конвертах.

В Украине единовременно планируют провести налоговую амнистию: задекларировать свое состояние и уплатить из них часть налогов будет правом, а не обязанностью.

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