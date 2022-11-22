В ГТС ответили на упреки "Газпрома" относительно "оседания" в Украине российского для Молдовы

Оператор ГТС Украины опроверг заявления "Газпрома" по поводу "оседания" российского газа, предназначенного для Молдовы. Отмечается, что российская газодобывающая и газораспределительная монополия манипулирует фактами для обоснования своего решения еще больше ограничить объемы поставок газа в европейские страны.

Об этом говорится в заявлении "Оператора ГТС Украины".

"Все объемы, принятые на точке входа из РФ "Суджа", в частности, для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы на точках выхода из Украины в Молдову "Алексеевка" и "Гребеники" в полном объеме. Это подтверждено всеми необходимыми документами, которые подписаны со смежными операторами, одним из которых является сам "Газпром", говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала сентября 2022 Молдова ввела виртуальный реверс на точках соединения с Украиной.

"Виртуальный реверс – это один из наиболее прогрессивных коммерческих методов европейского рынка газа, который также способствует уменьшению негативного влияния от транспортировки газа на окружающую среду", – объясняет Оператор.

В свою очередь, "Газпром", угрожая уменьшить объемы транспортировки в Молдову, пытается лишить эту страну возможности использовать украинские ГТС и подземные хранилища газа (ПХГ) и заблокировать инструмент виртуального реверса. Это может усилить зависимость от российского природного газа в начале отопительного сезона.

"Россия не впервые прибегает к использованию газа как инструмента политического давления. Речь идет о грубой манипуляции фактами для обоснования своего решения еще больше ограничить объемы поставок газа в европейские страны. Введение типичных европейских бизнес-правил работы на межгосударственных точках соединения сознательно трактуется Газпромом как нарушение" контрактных обязательств, очевидно, в политических, а не коммерческих целях", – отметила директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Ольга Белькова.

Как сообщалось, "Газпром" заявил, что в Украине остался газ, предназначенный для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". Поэтому от 28 ноября "Газпром" намерен сократить поставки газа для транзита через Украину.